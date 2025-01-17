7 yıl 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu suçundan 7 yıl 20 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece uyuşturucu suçundan 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırılan O.E.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen O.E.T. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?