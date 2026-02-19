IHAAW200456-ASA/19-02-2026

- Hapis cezasıyla aranan şahıs Marmaris'te yakalandı

Güldemet Kızıl

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 ayrı suçtan hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Gözcü Projesi kapsamında EGM-1 kamerasından gelen aranan şahıs alarmı üzerine, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından şüphelinin kaçabileceği güzergahlarda çalışma başlatıldı. Yapılan denetim ve saha çalışmaları sonucunda, hakkında çeşitli suçlardan toplam 26 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş. (34), Tepe Mahallesi Anatolia Meydanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, Aydın Asliye Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Hakaret" suçlarından, Denizli Asliye Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından ise iki ayrı "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Hırsızlık" suçlarından arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

