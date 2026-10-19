Haşim Ciritlioğlu'nun cenazesi Adli Tıp'tan alındı, Ayazağa'da toprağa verilecek - Son Dakika
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Haşim Ciritlioğlu'nun cenazesi Adli Tıp'tan alındı, Ayazağa'da toprağa verilecek

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Haşim Ciritlioğlu\'nun cenazesi Adli Tıp\'tan alındı, Ayazağa\'da toprağa verilecek
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Sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Haşim Ciritlioğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı. Cenaze, bugün ikindi namazının ardından Ayazağa Merkez Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

Sel sularına kapılan ve cansız bedeni Haliç'te bulunan Haşim Ciritlioğlu'nun cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

İstanbul'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden ve cansız bedeni bu sabah 07.30 sıralarında Ayvansaray'da bulunan Haşim Ciritlioğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Biten işlemlerinin ardından Ciritlioğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alındı. Haşim Ciritlioğlu cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Ayazağa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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