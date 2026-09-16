Haşim Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi'nce 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Thaçi'nin cezası, mahkemenin savaş suçlarına ilişkin verdiği en ağır cezalardan biri olarak kayda geçti.
Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Haşim Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi'nce 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?