Hassa'da Çamlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Hassa'da Çamlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Hassa\'da Çamlık Yangını Kontrol Altına Alındı
05.06.2026 17:02
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Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan çamlık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer çam ağaçlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki Dede Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çamlık alandan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında bölgedeki çam ağaçları zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Hassa, Hatay, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hassa'da Çamlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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