Hastane Asansörlerine Zarar Verene Suç Duyurusu - Son Dakika
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Hastane Asansörlerine Zarar Verene Suç Duyurusu

Hastane Asansörlerine Zarar Verene Suç Duyurusu

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asansörleri tekmeleyen kişi hakkında suç duyurusu yapılacak.

28.02.2025 10:58
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asansörleri tekmeleyerek zarar veren kişinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hastanemizin asansörlerine yönelik bu tür eylemler, hastalarımızın ve hasta yakınlarının mağduriyetine ve sağlık hizmetlerinin ciddi anlamda aksamasına neden olmaktadır. Hastanemizce yapılan inceleme sonucunda; asansörleri tekmeleyerek zarar veren şahıs hakkında kamu malına zarar verme suçundan adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hastane Asansörlerine Zarar Verene Suç Duyurusu - Son Dakika

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