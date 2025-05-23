Hastane bahçesinde yılan yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesi Şehitkerim Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir hastanenin bahçesinde yılan yakalandı.

Hastane bahçesinde ağaçta boz yılanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından yakalanan yılan, daha sonra doğal ortamına salındı. - MERSİN