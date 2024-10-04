Hastane Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisini Bıçakladı - Son Dakika
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Hastane Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisini Bıçakladı

Hastane Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisini Bıçakladı

Ordu Üniversitesinde güvenlik görevlisi, temizlik görevlisini bıçaklayarak yaraladı. Adliyeye sevk edildi.

04.10.2024 13:20
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Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, temizlik görevlisi kadını bıçaklayarak yaralayan aynı hastanenin güvenlik görevlisi, adliyeye sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Poliklinikleri önünde dün meydana gelen olayda, hastanenin güvenlik görevlisi Orhan Görmüş (46), izinli olduğu günde, aynı hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Mehtap Gümüş'ü (40) bıçaklamış, arbede esnasında kadının yakını olan Mustafa Gümüş de yaralanmıştı.

Pişman olduğunu söyledi

Olayda kendisi de yaralanan ve tedavisinin ardından dün gözaltına alınan güvenlik görevlisi Orhan Görmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edildiği esnada basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorunu üzerine Orhan Görmüş, pişman olduğunu söyledi.

Öte yandan, olayda yaralanan ve olayın gerçekleştiği Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mehtap Gümüş'ün tedavisi devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hastane Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisini Bıçakladı - Son Dakika

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