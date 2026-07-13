Oğlunu hastaneye götürürken kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Oğlunu hastaneye götürürken kaza yaptı: 2 yaralı

Oğlunu hastaneye götürürken kaza yaptı: 2 yaralı
13.07.2026 15:58  Güncelleme: 16:02
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Aydın'ın Efeler ilçesinde oğlunu hastaneye götüren babanın kullandığı araç virajı alamayarak takla attı. Kazada baba ve 12 yaşındaki oğlu yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde oğlunu Aydın Şehir Hastanesi'ne götüren babanın kullandığı araç yoldan çıkıp takla attı. Kazada babayla birlikte hastaneye yetiştirmek istediği 12 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, Aydın Şehir Hastanesi yolunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu S.Y.'yi (12) hastaneye götüren T.Y. (41) idaresindeki 09 AAE 473 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisindeki baba ve oğlunu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan baba ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sultanhisar'da esnaflık yapan baba T.Y.'nin oğlunu hastaneye yetiştirmeye çalıştığı ve yeni açılan hastane yolunda virajı alamayarak yoldan çıkarak takla attığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aydın, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu hastaneye götürürken kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

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