Hatay Altınözü'nde evin deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'ndeki bir evin depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depo kullanılmaz hale geldi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan depo yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Hacıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir evin depo kısmında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangında depo kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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