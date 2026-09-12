Hatay Antakya\'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı. Ormanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.