Hatay Belen'de seyir halindeki otomobilde yangın, itfaiyenin müdahalesiyle can kaybı olmadan söndürüldü
Hatay'ın Belen ilçesi İssume Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. HBB İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ardından soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'da seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Belen ilçesi İssume Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden alevlerin yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye HBB İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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