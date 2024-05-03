Hatay\'da 1 Milyon 670 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

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Hatay'da kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmada 1 milyon 670 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik asayiş çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde otogar önünde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada; 1 milyon 670 bin gümrük kaçağı makaron ele geçildi. Olayla ilgili şüpheli R.K. hakkına 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY