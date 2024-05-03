Hatay'da 1 Milyon 670 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 1 Milyon 670 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Hatay\'da 1 Milyon 670 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik yaptıkları çalışmada Erzin ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 1 milyon 670 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

03.05.2024 09:58
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Hatay'da kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmada 1 milyon 670 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik asayiş çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde otogar önünde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada; 1 milyon 670 bin gümrük kaçağı makaron ele geçildi. Olayla ilgili şüpheli R.K. hakkına 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 1 Milyon 670 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da 1 Milyon 670 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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