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Hatay'da 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesinde gerçekleştirdikleri uygulamada şüpheli bir araçta yapılan aramada 1620 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Olayla ilgili şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay\'da 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
22.01.2024 - 19:52,
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Hatay'da polis ekipleri tarafından 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde 21 Ocak tarihinde yapılan uygulamada şüpheli bir araç durduruldu. Şüpheli araçta yapılan aramada, 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.A. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, Hatay, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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