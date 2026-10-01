Hatay\'da 254 yeni okul hizmete açıldı, 47 okulun inşaatı sürüyor

Hatay'da asrın felaketinde 210 eğitim kurumu yıkılırken, kentte yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında 254 yeni okul hizmete açıldı. Vali Mustafa Masatlı, deprem sonrası 145 eğitim kurumunun güçlendirme çalışması tamamlandığını ifade ederek 47 yeni okulun inşaatının da sürdüğünü söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, eğitim altyapısı da ağır hasar gördü. Depremin ardından başlatılan ihya, imar ve inşa çalışmaları kapsamında kent genelinde eğitim kurumlarının yeniden yapımı ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda Hatay'da 254 yeni okul tamamlanarak hizmete açıldı. Ayrıca 145 eğitim kurumunun güçlendirme çalışmaları tamamlanırken, 944 eğitim kurumu büyük onarımdan geçirildi. Kent genelinde 47 yeni okulun ise inşaat çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından eğitim alanında yapılan çalışmaları değerlendirerek Gülderen Anadolu Lisesi'nin de deprem sonrası kentte hizmete alınan 254 yeni okuldan biri olduğunu söyledi.

Gülderen bölgesinin deprem sonrası kalıcı konutların inşa edildiği ilk yaşam alanlarından biri olduğunu belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Bugün bulunduğumuz Gülderen, bizim açımızdan çok özel ve anlamlı bir yer. Asrın felaketi 6 Şubat ve devamındaki depremlerin ardından TOKİ marifetiyle inşa edilen kalıcı konutlarımızda ilk yaşamın başladığı bölgelerimizden biri Gülderen'di. İnsanlarımız burada yeni yuvalarına kavuşurken bugün aynı bölgede çocuklarımızın daha modern, daha güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında geleceğe hazırlandıklarını görmek bizler için son derece memnuniyet verici bir durum" dedi.

"6 Şubat 2023 tarihindeki mevcut derslik sayımızın üzerine 3 bin 600 yeni derslik daha Hatay'ımıza kazandırmış olacağız"

Gülderen Anadolu Lisesi'nin deprem sonrası inşa edilen 254 yeni okuldan biri olduğunu ifade eden Masatlı, "6 Şubat'ta eğitim altyapımız da çok ağır yara aldı. 210 eğitim kurumumuzu maalesef kaybettik. Buna rağmen devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çocuklarımızın eğitimini ilk günden itibaren öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olarak ele aldık. Hatay'ımıza 254 yeni okulumuzu kazandırmış durumdayız. 47 yeni okulumuzun da inşaatı devam etmektedir. Bu süreçte 145 eğitim öğretim kurumumuzun da güçlendirme çalışmalarını tamamladık. 944 eğitim kurumumuzu büyük onarımdan geçirmiş olduk. Bütün bu çalışmalar tamamlandığında, Şubat 2023 tarihindeki mevcut derslik sayımızın üzerine 3 bin 600 yeni derslik daha Hatay'ımıza kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.