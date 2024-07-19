Hatay'da 28 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da ülkeye yasa dışı yollarla giren 28 kaçak göçmen yakalandı.
Hatay'da güvenlik güçleri ülkeye yasa dışı girişlerin önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin analiz çalışmaları neticesinde takibe alınan 2 araç, Antakya- Belen yolunda durduruldu. Araçlarda yapılan kontrolde ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 28 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Olayın şüphelisi C.Ş. ile H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY
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