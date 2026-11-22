Antakya'da kaygan yolda 5 araç çarpıştı: 9 yaşındaki Elif Reyhan Örez hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'ndeki üst geçitte, yağmurla kayganlaşan yolda 5 araç birbirine çarptı. Hurdaya dönen Tofaş otomobilde bulunan 9 yaşındaki Elif Reyhan Örez kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralanırken, küçük kızın anne ve babasının sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Hatay'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 2'si ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kazada parçalanarak hurdaya dönen Tofaş marka otomobil 9 yaşındaki Elif Reyhan Örez'e mezar oldu.
YAĞIŞLI HAVADA ÜST GEÇİTTE ZİNCİRLEME KAZA
Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki üst geçitte yaşandı. Havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Kazada ilk etapta 3'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
9 YAŞINDAKİ ELİF REYHAN KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Elif Reyhan Örez hayatını kaybetti. Örez'in anne ve babasının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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