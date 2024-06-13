Hatay'da Asayiş Uygulamasında Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında silah ve mühimmat ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şahıs da adli mercilerce tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince Dörtyol İlçesinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulamalarda; 1 kayıp şahıs bulundu, 7'si aranan toplam 20 şahıs yakalandı ve 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 2 namlu kısmı kesilmiş ruhsatsız tüfek, 1kuru sıkı tabanca, 1 motor şase numarası kazıntı motorsiklet, 29 gr sentetik cannabinoid ve 12 captagon hap ele geçirildi. - HATAY