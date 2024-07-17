Hatay'da Bagajdan Kaçak Göçmen Yakalandı

Bagajdan kaçak göçmen çıktı
HATAY - Hatay'da ülkeye yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. Tek araçta yakalanan 8 göçmenin, üçünün bagajda taşınmasıysa dikkat çekti.
Hatay'da güvenlik güçleri ülkeye yasa dışı girişlerin önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde durdurulan araç içerisinde ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 8 yabancı uyruklu göçmeni yakaladı. Olayın şüphelisi M.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şahısların aracın bagaj kısmından çıkmasıysa dikkat çekti.
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