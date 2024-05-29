Hatay'ın Hassa ilçesinde çamaşır makinesinin içine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hatay'ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşayan Zekeriya Çakallı'nın evinde bulunan çamaşır makinesinin içerisine yılan girdi. Çamaşır makinesinin içindeki yılanı gören ev sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve gelen ekipler, çamaşır makinesinin içinde olan yılanı çıkarttı. Ekiplerin yılanı çıkarttığı anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Yılanı kısa sürede çıkaran ekipler, daha sonra yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.
Yılanın kutuların içerisinden kaçarak çamaşır makinesine girdiğini ifade eden Zikeriya Çakallı, itfaiye ekiplerine teşekkürlerini dile getirdi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Çamaşır Makinesinin İçine Giren Yılan İtfaiye Tarafından Çıkartıldı - Son Dakika
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