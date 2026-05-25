Alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi

Hatay'da depremzede aile tarafından kullanılan konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Altınözü ilçesi Karsu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede depremzede ailenin yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner, kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. - HATAY