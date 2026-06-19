Hatay'da Depremzede Aileye Kanlı Saldırı - Son Dakika
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Hatay'da Depremzede Aileye Kanlı Saldırı

Hatay\'da Depremzede Aileye Kanlı Saldırı
19.06.2026 23:56
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Nişanlısından ayrılan kadın ve babası, sevgilisi tarafından öldürüldü. Şahıs tutuklandı.

Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyneri basarak nişanlısı ile babasını öldüren şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşandı. Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi (30) ve Üstün Ç. isimli şahıs arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sonrası Lamiya Azazi, nişanlısından ayrılma kararı aldı. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde şahıs, depremzede ailenin yaşadığı konteyneri bastı. Üstün Ç., yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamiya Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi'yi vurdu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirledi. Baba ve kızının cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayın faalini yakalamak için başlattıkları çalışmalarla olayın faili olan damat kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Depremzede Aileye Kanlı Saldırı - Son Dakika

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