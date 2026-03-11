Antakya\'da kızartma makinesinden çıkan yangında dönercide alevler yükseldi

Hatay'da kızartma makinesinden başlayan yangında dönerci alevlere teslim olarak yandı. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken iş yerinde hasar oluştu.

Yangın; Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde iş yerinde yaşandı. Kızartma makinasından başlayan yangında kısa sürede alevlere yükseldi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. - HATAY