Hatay'da Dronla Geri Giden Sürücü Yakalandı
Hatay'da jandarma, otoyolda geri geri giden sürücüyü dronla tespit etti ve cezai işlem yaptı.
Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetiminde otoyolda geri geri giden uyanık sürücü dron kamerasına yakalandı.
Hatay Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından O-53 Otoyolu'nda sabit trafik denetimi ve dron ile havadan destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde; otoyolda geri geri manevra yapan uyanık bir sürücüyse dron kamerasına yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından usulsüz geri manevra yapan sürücüye cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade ettiler.
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