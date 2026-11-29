Hatay'da düzenlenen operasyonlarda aranan 37 kişi yakalandı, 16'sı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 37 şüpheliyi düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'da kasten öldürme, nitelikli yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan 37 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 16'sı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde operasyonlar düzenledi.
Yakalanan şahıslardan 2'sinin 10-20 yıl, 4'ünün 5-10 yıl, 5'inin 2-5 yıl, 5'inin ise 2 yıl ve altı kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı bildirildi.
Gözaltına alınan 37 şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 16'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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