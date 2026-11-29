Hatay'da kasten öldürme, nitelikli yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan 37 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 16'sı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde operasyonlar düzenledi.

Yakalanan şahıslardan 2'sinin 10-20 yıl, 4'ünün 5-10 yıl, 5'inin 2-5 yıl, 5'inin ise 2 yıl ve altı kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı bildirildi.

Gözaltına alınan 37 şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 16'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.