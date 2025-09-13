Hatay'da müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Arsuz ilçesi Arpagedik Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde yaşandı. Evin yatak odasında çıkan yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi, alevleri evi sarmadan kontrol altına aldı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?