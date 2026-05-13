Hatay'da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla yakalandı.
Hava sıcaklığının etkisini hissettirmeye devam ettirdiği Hatay'da yılanlar sıklıkla görülmeye devam ediyor. Reyhanlı ilçesinde Karasüleymanlı Mahallesi'nde eve giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. İtfaiye ekipleri, evdeki yılanı kısa sürede özel aparatla kolaylıkla yakaladı. Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Eve Giren Yılan Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?