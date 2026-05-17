Hatay\'da Evlerde Yılan Panik Yaratıyor

Hatay'da vatandaşların evlerine giren 2 yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Hava sıcaklığının etkisini hissettirmeye devam ettirdiği Hatay'da yılanlar sıklıkla görülmeye devam ediyor. Defne ve Kırıkhan ilçelerinde evlerine yılan giren vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istediler. İtfaiye ekipleri, evlerdeki yılanları özel aparatla kolaylıkla yakaladı. Yakalanan yılanlar doğal yaşam alanlarına bırakıldılar. - HATAY
