Hatay\'da Fabrikaya Giren Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Yakalandı

Fabrikaya giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

HATAY - Hatay'da bir fabrikaya giren yılan itfaiye ekipleri özel aparat yardımıyla yakaladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yeraltında yaşayan bazı canlılar, gün yüzüne çıkmaya başladı. Sıcaklıkların artmasıyla yılanlar, çevrede görülmeye başladı. Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan bir fabrikaya yılan girdi. Yılanın fabrikada fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparat yardımıyla yılanı yakaladı. Ekiplerin yakaladıkları yılanı, kontrollü biçimde doğaya bırakıldı.