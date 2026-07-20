Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada araç içesinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Feci Kaza: Tarla Uçtu - Son Dakika
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