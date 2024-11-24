Hatay\'da Fırtına Balkon Duvarını Uçurdu

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Hatay'da kuvvetli fırtınanın etkisiyle iş hanının balkon duvarı yıkıldı. Duvardan saçılan molozların vatandaşa yaşattığı panikse kameraya yansıdı.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Hatay'da kuvvetli fırtına ve yağış gece saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başladı. Gün boyu devam eden fırtına ve yağış, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı iş hanının balkon duvarını uçurdu. Balkon duvarından kopan molozlar, cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin üzerine düştü. Olay esnasında iş yeri önünde kimsenin bulunmaması olası yaralanmayı önledi. Kimsenin zarar görmediği olayda duvarın iş yerlerinin üzerine düşme anı ve vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Molozların düşmesiyle iş yeri zarar gören Salih Sinoplu, olayda kimsenin yaralanmadığını belirterek iş yerinde hasar oluştuğunu söyledi. - HATAY