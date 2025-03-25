Hatay\'da Garaj Yangını: Traktör ve Motosikletler Alevlere Teslim

Hatay'da alevlere teslim olan garajdaki 1 traktör, 3 motosiklet ve tarım aletleri kullanılmaz hale geldi. Yangın anında yaşananları anlatan Galip Güney, traktörün tekerinin patlamasıyla yangını fark ettiklerini söyledi.

Yangın, gece saatlerinde Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde Galip Güney isimli vatandaşa ait garajda yaşandı. Garajda başlayan yangında kısa sürede alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yanda bulunan eve sıçramadan söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında; yeni alınmış 1 traktör, 3 motosiklet, tarım aletleri ve depo kısmında bulunan ev eşyaları yanarak kullanılmaz hale geldi.

"Traktörün ön lastiği patlayınca biz sesle uyanarak, yangını fark ettik"

Traktör tekerinde yaşanan patlamayla yangını fark ettiklerini ifade eden Galip Güney, "Saat 2.30 sıralarında buradan alevler yükseldi. Motosiklet yanınca traktöre sıçradı. Traktörün ön lastiği patlayınca biz sesle uyanarak yangını fark ettik. Mazot tutuşunca arka taraf da yandı. Burada 3 motosiklet, 1 sıfır traktör, çiftçi ekipmanlarımız, gübremiz ve ev eşyamız yandı. Şükürler olsun can kaybımız yok" dedi. - HATAY