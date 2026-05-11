Hatay\'da Göçmen Kaçakçılığına Ceza

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde 6 göçmen yakalanırken, insan kaçakçısı sürücüye 102 bin TL ceza uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, 9 Mayıs tarihinde Belen-İskenderun yolunda şüpheli otomobil durduruldu. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada; geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 1 organizatör yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, sürücüye trafik kural ihlallerinden 102 bin 719 TL idari para cezası yazılarak araç trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY