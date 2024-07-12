Hatay'da Hafriyat Kamyonu Kazası: Kadın Öldü, Eşi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da Hafriyat Kamyonu Kazası: Kadın Öldü, Eşi Ağır Yaralandı

Hatay\'da Hafriyat Kamyonu Kazası: Kadın Öldü, Eşi Ağır Yaralandı

Hatay'ın Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada, kamyonun altında kalan Leyla Harnupoğlu hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bisikletteki 2 kişinin kamyonun altında ezildiği görüldü. Yaralı olan Hüsamettin Harnupoğlu'nun tedavisi devam ediyor.

12.07.2024 10:27
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Hatay'da hafriyat kamyonunun altında kalan kadının öldüğü ve eşinin ağır yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri, feci kazayı gözler önüne serdi.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi. 06 YN 087 plakalı hafriyat kamyonu ile Hüsamettin Harnupoğlu idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada kamyonun altında ezilen 65 yaşındaki Leyla Harnupoğlu hayatını kaybetmiş, elektrikli bisikleti süren eşi ise ağır yaralanmıştı. Kazaya ait ortaya çıkan görüntülerde; elektrikli bisikletteki 2 kişinin kamyonun altında kalarak ezildiği görüldü. Feci kazada ağır yaralanan Hüsamettin Harnupoğlu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Hafriyat Kamyonu Kazası: Kadın Öldü, Eşi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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