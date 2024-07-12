Hatay\'da Hafriyat Kamyonu Kazası: Kadın Öldü, Eşi Ağır Yaralandı

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Hatay'da hafriyat kamyonunun altında kalan kadının öldüğü ve eşinin ağır yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri, feci kazayı gözler önüne serdi.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi. 06 YN 087 plakalı hafriyat kamyonu ile Hüsamettin Harnupoğlu idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada kamyonun altında ezilen 65 yaşındaki Leyla Harnupoğlu hayatını kaybetmiş, elektrikli bisikleti süren eşi ise ağır yaralanmıştı. Kazaya ait ortaya çıkan görüntülerde; elektrikli bisikletteki 2 kişinin kamyonun altında kalarak ezildiği görüldü. Feci kazada ağır yaralanan Hüsamettin Harnupoğlu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY