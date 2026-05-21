Hatay\'da Heyelan: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'da aşırı yağış sonrası yaşanan göçükte çöken evdeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Heyelan sonrası çökme yaşanan evin bulunduğu bölge havadan görüntülendi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Yaşanan yağışla caddeler göle dönerken, sel afeti yaşandı. Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yağışla birlikte heyelan yaşandı. Heyelan, dağ yamacında bulunan bir müstakil evin çökmesine neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden birinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Heyelan yaşanan bölgedeki çalışmalar dron ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler afetin büyüklüğünü ortaya çıkardı. - HATAY