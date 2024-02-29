Hatay'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Hatay\'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Dörtyol ilçesinde eşya hırsızlığı suçundan aranan E.Ç isimli şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.

29.02.2024 12:44
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda; Dörtyol ilçesinde binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan E.Ç yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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