Hatay'da Hırsızlık Şüphelisi 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da Hırsızlık Şüphelisi 2 Kişi Tutuklandı

Hatay\'da Hırsızlık Şüphelisi 2 Kişi Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık suçundan aranan M.Ş. ve A.E.A. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İşlemlerin ardından tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

30.04.2024 11:29
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; Dörtyol ilçesinde hükümlü ve tutuklunun kaçması ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 8 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.Ş. ile Numune evler mahallesinde ikamette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi A.E.A yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk olunan iki şahıs adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Hırsızlık Şüphelisi 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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