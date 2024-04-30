Hatay\'da Hırsızlık Şüphelisi 2 Kişi Tutuklandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; Dörtyol ilçesinde hükümlü ve tutuklunun kaçması ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 8 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.Ş. ile Numune evler mahallesinde ikamette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi A.E.A yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk olunan iki şahıs adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY