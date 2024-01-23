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Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen H.İ.Y. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri olay yerinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen matkap, kaynak makinesi ve spiral buldu.

Hatay\'da iş yerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
23.01.2024 - 15:43,
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişin ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde bir iş yerinden hırsızlık yapmakla suçlanan H.İ.Y. isimli şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları aramada, çalıntı olduğu belirlenen 1 adet matkap, 1 adet kaynak makinesi ve 1 adet spiral bulundu. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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