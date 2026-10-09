Hatay\'da jandarma baskınında 6 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi

Hatay'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 2 tabanca, 6 av tüfeği, tabanca şarjörleri, mermi ve esrar ele geçirildi. Kurusıkı tabancaların namlularını açarak yivli hale getirdiği ve satışını yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde; 7 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde ikamet eden K.A.'nın, temin ettiği kuru sıkı tabancaların namlusunu açarak yivli hale getirip kent genelinde satışını yaptığı tespit edildi. K.A. adlı şahsın evinde yapılan aramasında; 1 adet 7.62 mm tabanca, 1 adet 9 mm tabanca, 4 adet pompalı av tüfeği, 2 adet tek kırma av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 81 adet farklı markalarda 9x19 mm çapında tabanca mermisi, 29 adet farklı kalibre av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık 200 gram tütüne karıştırılmış kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.A. hakkında adli tahkikata başlanıldı.