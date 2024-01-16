Hatay\'da Jandarma Ekipleri 108 Aranan Şahsı Yakaladı

Hatay'da jandarma ekiplerinin bir haftalık çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 108 şahsı yakaladı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte asayişin ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından son bir haftada gerçekleştiren çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan toplam 108 şahıs yakalandı. Sıkı takip sonucu yakalanan şahıslardan 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Diğer yandan, 90 şahıs ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - HATAY