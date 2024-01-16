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Hatay'da Jandarma Ekipleri 108 Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Hatay'da Jandarma Ekipleri 108 Aranan Şahsı Yakaladı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte asayişin ve huzurun sağlanması amacıyla bir haftalık çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 108 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 18'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 90 şahıs ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hatay\'da Jandarma Ekipleri 108 Aranan Şahsı Yakaladı
16.01.2024 - 09:29,
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Hatay'da jandarma ekiplerinin bir haftalık çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 108 şahsı yakaladı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte asayişin ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından son bir haftada gerçekleştiren çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan toplam 108 şahıs yakalandı. Sıkı takip sonucu yakalanan şahıslardan 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Diğer yandan, 90 şahıs ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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