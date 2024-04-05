Hatay\'da Jandarma Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

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Hatay'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 13 şüpheli yakalanırken çeşitli unsuru maddelere ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından, 29 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; uyuşturucu madde ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik olarak toplam 13 şüphelinin evlerinde, üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 3 bin 100 adet Captagon, 45 gram metamfetamin, 50 gram kubar esrar, 40 gram kenevir tohumu, 5 gram kannabinoid, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 50 cep telefonu, 4 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 3 av tüfeği ve suçtan elde edilen 10 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak 13 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - HATAY