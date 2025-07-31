Hatay\'da Kablo Hırsızlığı Şüphelisi 3 Kişi Yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde belediyeye ait çalışma alanındaki kabloları çaldığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda; Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde belediyenin çalışma yaptığı alanda meydana gelen kablo hırsızlığı olayının şüphelileri olan S.A., U.C.K. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan U.C.K. ve S.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer şahıs Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY