Hatay\'da Kafede Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

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Hatay'da kafede çıkan yangında iş yerinde hasar olurken alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Arsuz İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir kafede yaşandı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İskenderun İtfaiye İstasyonu ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Kafede soğutma çalışması gerçekleştilirken yangında iş yeri hasar gördü. - HATAY