Hatay'da Kamyonet Tırla Çarpıştı
Hatay'da kamyonet tırla çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da tırla çarpışarak hurdaya dönen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Kaza, İskenderun ilçesi Akarca Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan kamyonet tırla çarpıştı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken araçta sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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