Hatay\'da Kaza: 2 Yaralı

Hatay'da kafa kafaya çarpışan otomobillerdeki 2 kişi yaralandı.
Kaza; Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi'de meydana geldi. Karşı yönlerdeki 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kullanılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
