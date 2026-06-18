Hatay'ın Kumlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza; Kumlu ilçesi Batıayrancı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki 2 aracın çarpışmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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