Hatay\'da Kaza: Tofaş Otomobil Hurdaya Döndü

Hatay'da alt geçide çarparak hurdaya dönen Tofaş otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan alt geçitte yaşandı. A.M. idaresindeki 33 MB 4256 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle refüje çarptı. Kazada otomobil hurdaya döndü. Araçta sıkışan sürücü, Y.H. ve İ.M. hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kazadan dolayı araçta sıkışan 3 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Trafiğe engel olan araç olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY