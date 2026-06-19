Hatay'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Defne ilçesi Bostancık Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halimndeki hafriyat kamyonuyla, aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Kaza: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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