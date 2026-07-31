Hatay\'da Kenevir Eken 2 Zehir Taciri Yakalandı

Hatay'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda orman içerisine kenevir eken 2 zehir taciri yakayı ele verdi. Şahıslardan birisi yakalanırken, bir şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce dün yapılan çalışmada Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'nde B.H. ve G.A. isimli şahısların iş yerinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda 4 bin 540 gram kubar esrar, 300 litre kaçak alkol, 146 kök kenevir, 13 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan B.H. hakkında yasal işlem başlatılırken, şüpheli G.A.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.