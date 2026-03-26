Hatay\'da Kolyeyi Çalan Hırsız Yakalandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun'da kadının kolyesini çalan hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da yolda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalan şahsın o anları araç kamerasına yansıdı. Hırsız, polis ekiplerinin kısa süren çalışmayla yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Mart günü İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Yolda yürüyen Z.K.'nin boynundaki altın kolye, T.Y. tarafından koparılarak çalındı. Hırsızın kolyeyi kadının boynundan kopararak çaldığı ve kaçtığı anlar, aracıyla seyir halindeki vatandaşın araç içi kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, görüntülere ulaşarak şüpheli şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Polis, 25 Mart tarihinde olayın şüphelisi T.Y.'yi suça konu kolye ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

İskenderun, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Hatay, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat HGS kullanıcılarına büyük tuzak Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat! HGS kullanıcılarına büyük tuzak
İki kadının kavgasına olay tepki: Ejderha kadınlar sizi İki kadının kavgasına olay tepki: Ejderha kadınlar sizi
Paşinyan’dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen Paşinyan'dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen
Metehan Baltacı tahliye edildi Metehan Baltacı tahliye edildi
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
Okan Buruk’tan Metehan Baltacı’nın tahliye edilmesine ilk yorum Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'nın tahliye edilmesine ilk yorum

09:12
undakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
undakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
09:07
Beyaz Saray’dan art arda gizemli videolar Biri silindi, ortalık fena karıştı
Beyaz Saray'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı
09:01
Ne yaptın sen Icardi İpler tamamen koptu
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu
08:32
İran savaşı üzerinden bahis iddiası Trump’ın oğlu da aralarında
İran savaşı üzerinden bahis iddiası! Trump'ın oğlu da aralarında
07:51
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
07:35
Türkiye’den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 09:29:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.